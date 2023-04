Wta Stoccarda 2023: Swiatek e Sabalenka vincono in rimonta, ok Jabeur

Oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale del Wta 500 di Stoccarda. Swiatek si salva in rimonta contro Pliskova, 4-6 6-1 6-2, dopo due ore di gioco. Inizio a marce basse per la numero 1 del mondo che, dopo un primo set deludente, lascia solo tre game a Pliskova tra secondo e terzo set. In semifinale incontrerà Jabeur che si è sbarazzata in due set, 6-3 6-0, della brasiliana Haddad Maia. Dall’altra parte del tabellone vince in rimonta anche Sabalenka contro Badosa. 4-6 6-4 6-4 il punteggio a favore della numero 2 del tabellone che si guadagna un posto in semifinale dove affronterà la sorpresa del torneo Potapova. La tennista russa, dopo aver battuto la numero 5 del seeding Gauff, batte la francese Garcia, testa di serie numero 4, in tre set (4-6 6-3 6-3).