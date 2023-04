Milan: la Premier League piomba su Fikayo Tomori 

Fikayo Tomori ha attirato su di se l’interesse della Premier League. Secondo il quotidiano Sun, sia il Tottenham che il Manchester United hanno bisogno di rinforzare il proprio reparto difensivo, ed è proprio l’inglese che potrebbe essere l’uomo perfetto. Per il Milan ovviamente Tomori resta un giocatore fondamentale per la formazione rossonera, servirebbe un’offerta davvero irrinunciabile per vederlo partire.