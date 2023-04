Bundesliga 2022/2023: Augsburg e Stoccarda pareggiano 1-1 nell’anticipo del venerdì

Augsburg e Stoccarda pareggiano 1-1 nell’anticipo della 29ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Beljo sblocca il match nel primo tempo portando avanti i padroni di casa. Il gol del pareggio arriva al 78′ con Endo che evita ai suoi una sconfitta che sarebbe stata pesantissima in chiave salvezza. Augsburg che sale in classifica a 30 punti mantenendo 5 punti di vantaggio sulla zona spareggio occupata proprio dallo Stoccarda, che stacca momentaneamente lo Schalke, a 24 punti e che domenica andrà in trasferta a Friburgo, salendo a 25 punti.