Wta Stoccarda 2023: programma, orari e ordine di gioco quarti di venerdì 21 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Stoccarda 2023 della giornata di venerdì 21 aprile. Ad aprire il programma dei quarti di finale sarà una sfida di grande prestigio tra la spagnola Paula Badosa e la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre a seguire la russa Anastasjia Potapova affronterà la vincente della partita tra la tedesca Maria e la francese Caroline Garcia. Nel pomeriggio spazio alla tunisina Ons Jabeur contro una tra la brasiliana Haddad Maia e la kazaka Elena Rybakina; in chiusura una tra la numero uno del mondo Iga Swiatek e la cinese Zheng se la vedrà contro la ceca Pliskova. Ecco il programma completo dei quarti di finale di venerdì 21 aprile.

CENTRE COURT

Dalle ore 12:00 – Badosa vs Sabalenka

Non prima delle 15:30 – Potapova vs Maria OR Garcia

Non prima delle 17:00 – Jabeur vs Haddad Maia OR Rybakina

Non prima delle 18:30 – Swiatek OR Zheng vs Pliskova