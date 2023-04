Firenze, tensione pre-match: Polizia costretta a placare i tifosi del Lech

Tensione a Firenze centro in vista della sfida del Franchi tra Fiorentina e Lech, valevole per l’accesso alle semifinali di Conference League 2022/23. Un gruppo di tifosi polacchi sarebbe stato sorpreso a lanciare petardi e bottiglie in piazza San Marco e Piazza Santissima Annunziata, decidendo poi di organizzare una manifestazione improvvisata e di raggiungere a piedi lo stadio. A quel punto sono intervenute le Forze dell’ordine, incaricate di effettuare delle cariche di alleggerimento, riportato la calma.