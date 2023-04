Sollevamento pesi, Pizzolato costretto a rinunciare agli Europei: “Grande dispiacere”

Niente da fare per Nino Pizzolato, che non gareggerà purtroppo agli Europei di sollevamento pesi. La decisione, molto sofferta, è arrivata poche ore prima dell’eventuale esordio dell’azzurro nella categoria 89 kg a Yerevan, perché dopo i problemi fisici ai lombari non sono sembrate idonee le sue condizioni, anche nell’ottica del timore ricaduta che avrebbe compromesso il cammino per Parigi 2024.

Rammaricato l’azzurro: “Sono davvero dispiaciuto di non poter gareggiare per difendere il titolo e mi dispiace per i tifosi ma non posso compromettere il lavoro per la qualificazione a Parigi. Per rispetto e correttezza verso i miei sostenitori ma anche verso i miei avversari, in linea con i principi federali che mi hanno insegnato, credo sia giusto annunciare prima della gara che eseguirò la routine di qualifica, peso e presentazione, ma non salirò in pedana”.