Wta Rouen 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 16 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Rouen 2024 della giornata di martedì 16 aprile. Proseguono le gare di primo turno, che vedranno in campo le prime tre teste di serie, Pavlyuchenkova, Garcia e Kalinina. La transalpina sarà opposta all’azzurra Elisabetta Cocciaretto, che su terra rossa potrà giocarsi le sue carte. Di seguito il programma completo.

CENTRE COURT

Ore 13:00 – Ferro vs Avanesyan

a seguire – (3) Kalinina vs Cornet

a seguire – (7) Burel vs Zavatska

a seguire – Cocciaretto vs (2) Garcia

a seguire – (1) Pavlyuchenkova vs Robbe

COURT 1

Ore 11.30 – Stevanovic vs (8) Blinkova

a seguire – Montgomery vs Rus

a seguire – Sherif vs (4) Yuan