Atp Bucarest 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 16 aprile con Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Bucarest 2024 della giornata di martedì 16 aprile. Torneo che non è iniziato bene per il tennis italiano visto che sia Luca Nardi che Luciano Darderi sono stati sconfitti al primo turno. Proverà ad invertire il trend Lorenzo Sonego, che inaugura il programma sul Center Court contro il brasiliano Fonseca. In programma altri sei match di singolare, che vedranno in campo tennisti del calibro di Wawrinka, Shapovalov e Goffin. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 10:00 – (6) Sonego vs (WC) Fonseca

a seguire – Moutet vs (WC) Shapovalov

a seguire – (7) Borges vs Wawrinka

Non prima delle 16:00 – Goffin vs Kecmanovic

COURT 1

Ore 10:00 – Heliovaara/Patten vs Cretu/Jianu

a seguire – (Q) Vacherot vs Fucsovics

a seguire – (Q) Taberner vs (8) Martinez

Ore 10:00 – Darderi/Seyboth Wild vs Barrientos/Matos

a seguire – (Q) Albot vs Kovacevic