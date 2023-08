Wta Praga 2023, semifinali rinviate per pioggia: programma e orari domenica 6 agosto

La pioggia cancella il programma del sabato al Wta di Praga 2023. Sarà una domenica con doppio turno, dunque, quella del 6 agosto. Semifinali in programma alle 10 del mattino in contemporanea sul Centrale e Campo 1, l’atto conclusivo è in programma non prima delle 13 e comunque dopo un adeguato riposo concesso alle giocatrici. Di seguito l’ordine di gioco completo con gli orari della giornata.

CENTRE

Ore 10, Noskova o Korpatsch (semifinale)

Non prima delle 13, Noskova o Korpatsch vs Cristian o Hibino (finale)

COURT 1

Ore 10, Cristian vs Hibino (semifinale)