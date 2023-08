Dalla Francia: il PSG terrà Mbappè fuori rosa

Prevale la linea dura, la linea del divorzio e dell’addio. Queste sarebbero le linee guida del PSG per cercare di risolvere il caso Kylian Mbappè che, per non perderlo a zero, il club di Al-Khelaifi dovrà cercare di piazzarlo in questa finestra di mercato. Il Real Madrid, da tempo sul giocatore, però vuole chiudere l’affare a zero. Ed è per questo che il club di Parigi sarebbe orientato a mettere il giocatore definitivamente fuori rosa.

Secondo “Le Parisien“, Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, avrebbe fatto sapere al suo entourage che la sua posizione sull’attaccante non cambia dopo l’esclusione dalla tournee in Estremo Oriente. Il giocatore è in scadenza, il Psg non vuole perderlo a parametro zero e attende entro il 15 agosto un’offerta ufficiale del Real: se la proposta soddisferà il club francese, Mbappè sarà libero di volare da Florentino Perez