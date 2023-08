Amichevole 2023, Fiorentina ko col Newcastle: in gol Almiron e Isak

di Valerio Carriero 8

La Fiorentina si arrende per 2-0 al Newcastle nel primo impegno della ‘Sela Cup’. Al St James’ Park, i viola cedono ai padroni di casa, a segno una volta per tempo con Almiron e Isak.

Italiano sceglie Cabral come punta, supportato alle spalle da Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo. La miglior condizione atletica del Newcastle appare evidente sin dalle prime battute, soprattutto grazie a un Gordon particolarmente ispirato ma poco concreto sottoporta, con un palo colpito al 25′. La viola non rinuncia al proprio credo e prova ad alzare i giri nella metà campo avversaria, ma viene costantemente punita in contropiede dalla velocità della squadra inglese. Il vantaggio del Newcastle arriva così al 38′, sulla palla persa da Dodò e la transizione guidata da Isak, assist per Almiron che non sbaglia davanti a Cerofolini. Il primo tempo della Fiorentina si chiude sul tiro alto di Cabral da buona posizione, mentre in apertura c’era stato il bel lancio di Arthur per lo scatto di Nico Gonzalez che, dopo un gran controllo, ha spedito sul fondo.

Nella ripresa sono sempre i Magpies ad avere le occasioni migliori ma senza riuscire inizialmente ad arrotondare il punteggio: al 59′ Almiron scippa palla a Comuzzo ma spara su Cerofolini, poi Gordon si divora il raddoppio con un rigore in movimento spedito alto. Il 2-0 del Newcastle arriva solamente all’82’, quando Isak svetta di testa sul corner di Trippier e insacca sul secondo palo. La Fiorentina tornerà in campo domani per affrontare i francesi del Nizza.