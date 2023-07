Wta Praga 2023, Errani eliminata: Hibino vince in tre set

Sara Errani perde all’esordio al Wta di Praga contro la giapponese Nao Hibino che si impone 7-5 3-6 6-3 in due ore e ventinove minuti di gioco. Reduce dal duro 6-0 6-0 incassato a Palermo, la numero 119 al mondo sembra subito voler voltare pagina sul cemento della Repubblica Ceca con una partenza lampo che le permette di salire sul 5-0. Da qui però qualcosa si inceppa. La lucky loser, n.136 del ranking, dopo aver spezzato la serie positiva di Errani, inizia a costruire la sua incredibile rimonta, salvando anche due set point e chiudendo sul 7-5 alla terza chance a disposizione. Errani potrebbe subire qui il contraccolpo psicologico, ma riesce a far suo il secondo set 6-3, strappando il servizio alla rivale all’ottavo gioco. Anche il terzo set, come il primo, sembra mettersi in discesa per Errani, che firma il break in apertura e si porta agevolmente sul 3-0, con tre palle per il 4-0. Lucida e tenace, però, Hibino reagisce. L’azzurra restituisce uno dei due break, Hibino accorcia e poco dopo strappa a zero la battuta. Dopo aver recuperato lo svantaggio, la giapponese tiene il passo in un nuovo scambio di break fino al 4-4. Non solo, perché Hibino al nono game cancella quattro chance del 5-4 e alla fine è spietata in occasione del match point che vale il 6-4 definitivo. La giapponese affronterà al secondo turno la vincente del match tra la slovacca Viktoria Hruncakova, n.117 WTA e la cinese Xinyu Wang, n.26 del ranking e settima favorita del seeding.