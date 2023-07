Genoa, è fatta per Thorsby: il centrocampista arriva dall’Union Berlino

Morten Thorsby ritorna a Genova, questa volta nella sponda genoana. Il Genoa di Alberto Gilardino ha spinto tantissimo per far ritornare il duttile centrocampista in Italia con la maglia del Grifone. Thorsby nella mattinata di lunedì ha svolto tutto l’iter delle visite mediche e in questi attimi sta procedendo alla firma sul contratto.

Thorsby arriva al Genoa in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni in caso di salvezza del club rossobù ed il suo è un ritorno a Genova dopo appena un anno. L’estate scorsa era stato ceduto dalla Sampdoria ai tedeschi dell’Union Berlino per motivi economici e con il club berlinese aveva conquistato il quarto posto e la qualificazione in Champions.