Wta 1000 Pechino 2023, Sabalenka passa su Paolini in due set: 6-4, 7-6 per la bielorussa

Negli ottavi di finale del Wta di Pechino 2023 non è stata impresa per la nostra Paolini che si è dovuta arrendere in due set alla numero uno del mondo Sabalenka che soprattutto nel primo set ha fatto denotare la differenza di ranking fra le due giocatrici. Il divario si è visto meno nel secondo gioco, in cui si sono alternati continui break da ambo le parti.

Il primo set è costellato da una Sabalenka che fin da subito capisce che il match bisogna che venga azzannato ed inizia per questo a 1000. Paolini però reagisce colpo su colpo, non cedendo neppure un turno di battuta, fino al 5-4 quando l’azzurra non riesce a mantenere il servizio e chiude il primo gioco con un un doppio fallo pesantissimo.

Il secondo set è il gioco dei continui break. Inizia la Sabalenka a mettere la freccia, con l’intento di chiudere rapidamente il match. Sul più bello Paolini reagisce e mette a segno due break pesantissimi che la portano a servire per chiudere il secondo set e portarsi 1-1. Non succede, in quanto la Sabalenka riprende il match sul 5-4. Altro turno altro break, con l’azzura che si porta sul 6-5 nuovamente per portare al terzo il match. Anche qui ogni tentativo di rimonta svanisce, con la bielorussa che riprende il set sul 6-6 per poi portarsi definitivamente il tie break a casa.