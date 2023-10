LIVE – Paolini-Sabalenka, ottavi di finale Wta Pechino 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Sabalenka, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Pechino 2023 (cemento outdoor). La toscana è reduce da due vittorie abbastanza sofferte, in cui ha rimontato un set di svantaggio rispettivamente contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la wild card locale Yue Yuan. Ora l’asticella si alza clamorosamente. Per accedere ai quarti di finale, infatti, servirà un’impresa contro la nuova numero uno del mondo. Quest’ultima ha aperto la sua trasferta asiatica sconfiggendo in due set prima la wild card statunitense Sofia Kenin e poi la qualificata britannica Katie Boulter.

Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (1-1). Paolini lo scorso anno è riuscita a pareggiare i conti prevalendo in rimonta nel secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells. L’azzurra, nonostante questo dato, partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Ad attendere la vincitrice di questa partita c’è la kazaka Elena Rybakina, che nel terzo turno ha sudato più del previsto per avere ragione della qualificata sovietica Mirra Andreeva. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Sabalenka pianificate come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Diamond Court con inizio fissato non prima delle ore 13.30 italiane (le 19.30 locali).

