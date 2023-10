Juventus-Torino, arbitro Rapuano infortunato: il derby sarà diretto da Massa

Cambia l’arbitro di Juventus-Torino. Così come comunicato dall’Aia, Antonio Rapuano, originariamente designato per il derby della Mole, il primo della sua carriera, sarà infatti sostituito per via di un infortunio, un problema muscolare alla schiena che terrà fermo il fischietto di Rimini. La partita, in programma sabato pomeriggio, sarà diretta invece da Davide Massa della sezione di Imperia.