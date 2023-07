Wta Palermo 2023, Svitolina annuncia il forfait: al suo posto la connazionale Yastremska

La tennista ucraina Elina Svitolina, dopo la sconfitta incassata questo pomeriggio per 6-3 6-3 contro la ceca Marketa Vondrousova nella semifinale di Wimbledon 2023, ha annunciato il proprio forfait dal 34^ Palermo Ladies Open, in programma dal 15 al 23 luglio al Country Time Club. L’attuale numero 76 del mondo verrà, dunque, sostituita nel tabellone principale dalla connazionale Dayana Yastremska, numero 152 al mondo, con un best ranking da numero 21.