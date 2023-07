Diritti tv, prevista nuova assemblea per la Lega Serie A: sul tavolo anche proposte per la Coppa Italia

Nella giornata di venerdì 14 luglio, la Lega Serie A si riunirà in videoconferenza per una nuova assemblea, il cui tema principale sarà quello dei diritti tv. In particolare, verranno forniti degli aggiornamenti in merito all’andamento delle trattative private con Dazn, Mediaset e Sky, che potranno andare avanti massimo fino al 2 agosto. Qualora non si trovasse un accordo neppure entro quella data, allora verrebbero aperte le buste che contengono le offerte dei sei soggetti interessati a realizzare il Canale di Lega. I club che si riuniscono valuteranno inoltre le proposte per trasmettere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana per il triennio 2024/2027. Il prezzo minimo era stato fissato a 62 milioni e verranno analizzate le offerte pervenute da Rai e Mediaset.