Wta Palermo 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 22 luglio con Paolini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Palermo 2023 per quanto riguarda le semifinali di sabato 22 luglio con in campo Jasmine Paolini contro la spagnola Sara Sorribes Tormo. L’azzurra apre le danze alle ore 20, mentre a seguire toccherà all’egiziana Mayar Sherif contro la vincente dell’incontro – programmato per la tarda serata di venerdì – tra Emma Navarro e Qinwen Zheng.

CENTER COURT

ore 20 (5) Paolini vs Sorribes Tormo

a seguire (3) Sherif vs Navarro o Zheng