F1 GP Gran Ungheria 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Ungheria 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’undicesima caccia alla pole della stagione che si terrà sul circuito magiaro di Budapest, gara sempre molto complessa per il layout della pista. Al sabato si parte alle ore 12.30 con le FP3, ovvero le prove libere 3, che anticiperanno le qualifiche attesissime delle ore 16. Chi riuscirà a conquistare la pole position? Le terze libere saranno visibili su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer alle ore 12.30 di sabato 8 luglio, le qualifiche prenderanno il via alle ore 16 e saranno visibili diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, in streaming su Sky Go e in differita in chiaro in replica su TV8. Sportface, come di consueto, vi terrà compagnia con la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 22 luglio 2023

ore 12.30 Prove libere 3 su Sky Sport Summer e Sky Sport F1

ore 16 Qualifiche su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8)