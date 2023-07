Wta Palermo 2023: Paolini da urlo, batte Kasatkina e vola in semifinale

E’ una Jasmine Paolini semplicemente da urlo quella che davanti al Centrale pieno del Country Club batte la numero undici al mondo Daria Kasatkina e vola in semifinale al torneo Wta di Palermo 2023. L’azzurra, dopo aver vinto il primo set, perde il secondo e finisce sotto di un break nel terzo e decisivo set, ma rinvigorisce come d’incanto e non lascia scampo alla russa, numero uno del seeding, col punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e ventisei minuti di gioco. Per la toscana adesso c’è l’ostacolo Sorribes Tormo sulla strada verso la finale.

Primo set molto convincente per Paolini, che si porta avanti addirittura di due break, prima di calare con la resa al servizio andando a subire due controbreak. Il punteggio, però, non tornerà mai in una situazione di parità, visto che anche la russa fatica maledettamente nei suoi turni di battuta e così chi serve di fatto risulta più fragile dell’avversaria in risposta: break di qua, break di là, questo gioco delle parti sorride comunque all’azzurra, già in vantaggio, capace di chiudere sul 6-4. Nel secondo set si decide tutto nelle fasi iniziali: primi tre turni vinti da chi è in risposta, Kasatkina così si porta avanti di un break confermandolo nel quarto gioco, in cui concede comunque palle break non convertite dalla toscana, quindi entrambe servono molto bene ed è 6-4 per la russa, un paio di volte in polemica con il pubblico di casa. Ed è proprio il tifo a fare la differenza in un terzo set in cui l’azzurra finisce sotto di un break e per giunta deve annullare tre palle break nel quinto gioco. Come d’incanto, qui cambia tutto: Paolini annulla tutte le opportunità della Kasatkina, che scrive la propria condanna, visto che l’azzurra comincia a rischiare in risposta e trova due break di fila, che le consentono così di andare a servire, in modo del tutto impronosticabile, per il match. Nel nono game deve addirittura annullare due palle break prima di spuntarla alla prima (e unica) palla match, al termine di un incontro epico e ricco di grandi scambi.