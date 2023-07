Wta Palermo 2023, le due wild card a Qinwen Zheng e Camilla Rosatello

Mentre a Wimbledon si entra nella fase clou del torneo, a Palermo è tutto pronto per dare il via al tradizionale appuntamento WTA 250 su terra rossa. Giornata di presentazione dell’evento, che vedrà in Daria Kasatkina la protagonista numero uno del tabellone. La talentuosa russa è già arrivata nella giornata di ieri in Sicilia: “Per la prima volta sono nel centro di Palermo ed è bellissimo. Sono contenta di tornare qui, ricordo la prima volta nel 2020. Spero di conoscere meglio la città”. La direzione del torneo ha anche ufficializzato due wild card, che sono andate alla nostra Camilla Rosatello e alla cinese Qinwen Zheng, talentuosa 20enne cinese numero 25 del ranking e una delle favorite al titolo.

I quattro inviti per le qualificazioni sono invece andati ad Aurora Zantedeschi, Gaia Greco, la serba Mia Ristic ed infine alla padrona di casa Dalila Spiteri, che quest’anno ha fatto il suo esordio anche nel main draw degli Internazionali d’Italia e sta vivendo un buon periodo di forma, come testimonia la semifinale raggiunta la scorsa settimana nell’ITF da 60K di Liepaja.