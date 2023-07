Tuffi, Mondiali Fukuoka 2023, Bertone: “Nazionale competitiva in ogni gara”

La nazionale azzurra di tuffi è pronta per l’appuntamento Mondiale a Fukuoka. Dopo le dieci medaglie agli European Games di Cracovia, gli atleti guidati dal direttore tecnico Oscar Bertone vogliono stupire ancora. “La squadra sta in salute – spiega nelle dichiarazioni riportate da Federnuoto – come hanno dimostrato i recenti European Games dove abbiamo conquistato una preziosissima carta Olimpica, forse poteva arrivarne anche un’altra, e dieci medaglie. Ripartiamo da questi risultati che ci hanno trasmesso le giuste ambizioni. Abbiamo una nazionale competitiva in ogni gara: ci manca solo la coppia dalla piattaforma femminile ma ci stiamo lavorando e presto ne presenteremo una che sorprenderà. Torna Elena Bertocchi in gara dai 3 metri in ambito internazionale dopo tre anni: è un rischio calcolato soprattutto in chiave sincro. Ci tengo inoltre a sottolineare che ho la fortuna di allenare un gruppo affiatatissimo, in cui non vi sono prime donne e in cui vi è un affiatamento bellissimo, certe volte anche commovente; vi è un unione perfetta tra staff e atleti. Questo è uno dei segreti dei nostri successi”.

A Budapest 2022 la spedizione si chiuse con una medaglia, l’argento di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro mixed. La tuffatrice azzurra è in grande forma e in fiducia dopo il pass a cinque cerchi personale conquistato a Cracovia. Il regolamento di gara prevede per le gare olimpiche tre turni di gare: preliminari, semifinali a 18 e finali a 12. Due turni (eliminatorie e direttamente finali a dodici) per le altre prove. Il team event prevede che le squadre siano composte da un minimo di 2 ad un massimo di 4 tuffatori, almeno un maschio ed una femmina, che devono eseguire due tuffi individuali ed uno sincronizzato misto, sia dal trampolino che dalla piattaforma, per un totale di sei in cui dovranno essere presenti tutti e sei i gruppi delle rotazioni. I primi dodici classificati dai 3 metri e dalla piattaforma e le migliori tre coppie del Sincro (no mixed) conquisteranno la carta olimpica per Parigi 2024 per la propria nazione (al massimo 2).

La squadra azzurra al completo – Elena Bertocchi (Esercito/NC Milano), Maia Biginelli e Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Matteo Santoro (Fratelli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) e Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza). Completano lo staff, oltre al direttore tecnico Oscar Bertone, i tecnici Tommaso Marconi, Benedetta Molaioli e Lyubov Barsukova, il medico Matteo Catananti, i fisioterapisti Ciro Orabona e Valentina Tisci.