Nuoto artistico, Mondiali Fukuoka 2023: Pedotti, Cerruti e Ruggiero aprono la prima giornata

Ci siamo, nella nottata italiana partiranno i Mondiali di nuoto 2023 in programma a Fukuoka con le prime prove preliminari dell’artistico. Presso la piscina Marine Messe Hall A la prima a scendere in vasca sarà la 20enne Susanna Pedotti nel singolo in cui farà il suo esordio iridato tra le grandi dopo essere stampa plurimedagliata europea a livello juniores. In mattinata sarà il turno del duo composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, che sarà impegnato nel doppio tecnico sotto gli occhi attenti dei due tecnici Patrizia Giallombardo e Roberta Farinelli. Il duo azzurro ripropone il tecnico dei Giochi Europei con l’inserimento di acune nuove difficoltà. Il titolo della routine è Phoenix, la musica The Phoenix by Stefano Simmaco, la coreografia è di Svetlana Romashina.

“Nel duo tecnico Linda e Lucrezia raccontano la storia della fenice ed a mio avviso è un bell’esercizio – afferma alla vigilia il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo -. Sebbene nuotano insieme solo da un anno sono due atlete che si completano. Manca ancora un po’ di sincronia, non c’è quel feeling che avevano ed hanno rispettivamente con Ferro e Minisini, e ci stiamo lavorando ma tecnicamente sono molto vicine all’alto livello. Il singolo è junior e tutto ciò che verrà sarà esperienza anche in funzione dei campionati europei di categoria che ci saranno dal 2 al 6 agosto a Funchal, in Portogallo. Susanna presenta un tecnico nuovo che vediamo per la prima volta”.

“Con il nuovo regolamento non si possono fare previsioni, basta un grado di errore e si possono scendere molte posizioni – prosegue -. La squadra è tutta giovane, delle titolari che l’anno scorso hanno fatto tutto ce ne sono al massimo tre, mentre le altre non hanno fatto più di un esercizio. Per noi è un ricambio generazionale importante: negli ultimi dodici anni siamo stati abituati a cambiarne una o due e adesso è arrivato il momento in cui abbiamo rivoluzionato la squadra. Sicuramente prima di arrivare all’alto livello ci vorrà del tempo; con l’altro gruppo ci abbiamo messo tre o quattro e con questo speriamo di anticipare i tempi ma non è facile, specialmente con il nuovo regolamento. In Polonia agli European Games è stata una sorpresa perché non ci aspettavamo con la squadra di fare così bene, qui vedremo”.