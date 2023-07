Wta Palermo 2023 al via con 7 azzurre e 4 semifinaliste Slam. Kasatkina già carica: “Amo la terra”

Una pattuglia di sette azzurre, quattro (forse cinque) giocatrici almeno semifinaliste in uno Slam, la top-10 Daria Kasatkina a guidare il seeding e la numero 25 al mondo Qinwen Zheng come favorite per la vittoria finale. E’ un tabellone di alto livello quello dei Palermo Ladies Open 2023, il Wta del capoluogo siciliano che torna per la trentaquattresima volta, ancora sulla terra rossa del Country Time Club, dal 15 al 23 luglio.

Quest’oggi in conferenza stampa è stata annunciata la lista ormai ufficiale delle giocatrici al via: la cinese Zheng è una delle due wild card, quest’anno assegnate direttamente dall’organizzazione e non in partnership con la Fitp, l’altra va invece all’azzurra Camilla Rosatello, già componente del team di United Cup a gennaio in Australia. E’ ancora in tabellone, ma probabilmente destinata a cancellarsi, Elina Svitolina, oggi in campo per le semifinali a Wimbledon: l’ucraina, tra le stelle del torneo, potrebbe seguire l’ormai consueta prassi della rinuncia all’evento della settimana successiva a quella in cui è arrivata fino in fondo, ma la speranza è che sia presente in Sicilia. “Svitolina risulta ancora iscritta – ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma – E devo dire con nostra meraviglia. Ci auguriamo vinca a Wimbledon, ma anche che possa poi giocare qui”.

A ogni modo, la russa Daria Kasaktina, numero dieci al mondo con la posizione otto come best ranking, guida il main draw ed è già in città per gli allenamenti. Presente nella conferenza stampa di presentazione del torneo, Dasha è già apparsa carica e ambiziosa in questa sua seconda apparizione qui dopo l’edizione del 2020 in quello che fu il primo evento Wta in assoluto dopo lo stop per la pandemia: “Ho scelto di venire a Palermo perché amo giocare a tennis, in primo luogo, e voglio giocare più tornei. Palermo è una bellissima opzione. Innanzitutto perché amo l’Italia, le persone qui sono molto gentili. Gli organizzatori sono persone fantastiche. L’unica cosa è che fa molto caldo, ma mi piace giocare in Europa e se posso stare qui scelgo sempre questa opzione. Amo la terra. Un torneo l’ho vinto, non sulla terra rossa, ma su quella verde di Charleston. Ho fatto comunque buoni risultati. Spero che la vittoria non sia lontana. Chissà, magari succederà settimana prossima qui. Ci saranno moltissime azzurre, è vero. Le conosco tutte, sono amica di alcune. So quanto è importante per loro giocare a casa, è sempre bello. Quando giocavo nel mio Paese era una bella sensazione, penso che sia lo stesso per le italiane giocare di fronte ai loro tifosi. Chiederò loro qualche consiglio sui ristoranti dove andare qui a Palermo!”.

Come detto, sette le italiane direttamente al main draw. Si tratta della numero uno d’Italia, Elisabetta Cocciaretto, di Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti (finalista perdente lo scorso anno), Martina Trevisan, Sara Errani (che torna in tabellone per la sua classifica e non su invito), Lucrezia Stefanini e la wild card Camilla Rosatello. Quattro le già semifinaliste Slam: Kasatkina e Trevisan ci sono riuscite al Roland Garros, Errani sia a Parigi (dove ha fatto finale) che agli Us Open, e poi Anastasia Pavlyuchenkova, già numero 11 al mondo, anche lei arrivata persino in finale sul rosso parigino. Se Svitolina dovesse disputare il torneo, si aggregherebbe una due volte semifinalista a Wimbledon (con speranza di finale) e semifinalista a Flushing Meadows. Lunedì 17 inizieranno i match del tabellone principale, sabato 15 e domenica 16 spazio alle qualificazioni, per le quali hanno ottenuto la wild card, oltre a Dalila Spiteri, anche Mia Ristic, Aurora Zantedeschi e Gaia Greco.