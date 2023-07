Napoli, emesso francobollo per celebrare lo scudetto (FOTO)

Un francobollo per celebrare lo scudetto del Napoli. Questa la nuova iniziativa di Poste Italiane dopo il trionfo degli uomini di Spalletti nel campionato di Serie A. Il francobollo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è relativo al valore della tariffa B pari a 1,20 euro. Saranno 1.500.000 gli esemplari in minifogli da dodici, il francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

La vignetta è stata realizzata da Gaetano Ielluzzo, con un tipico vicolo della città di Napoli addobbato con striscioni e bandiere della squadra, con tifosi che indossano la maglia azzurra e festeggiano lo scudetto. In alto ci sono il logo del Napoli e il tricolore, tra loro la scritta “SSC Napoli campione d’Italia 2022-2023, in basso la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.