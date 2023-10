Wta Nanchang 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 20 ottobre

Il programma di venerdì 20 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Nanchang 2023.

La pioggia scombussola un po’ i piani degli organizzatori, costretti a far disputare in un giornata un doppio turno ad alcune giocatrici. A partire dalle ore 05:00 italiane si concluderanno gli ottavi di finale con i quattor incontri da dispuare, poi si inizierà con i quarti a partire da Hibino-Shnaider e Bouzkova-Osorio.

CENTER COURT

Ore 05:00 – (7) Gracheva vs Siniakova

a seguire – You vs Fernandez

a seguire – Hibino vs Shnaider

a seguire – (3) Bouzkova vs Osorio

a seguire – QF

a seguire – QF

COURT 1

Ore 05:00 – Eikeri vs Siegemund

a seguire – Sasnovich vs Savinykh