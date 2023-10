Milano-Cortina 2026, Beppe Sala: “Bob? Si faccia dove costa meno e col minor impatto ambientale”

“Ieri ho chiamato il sindaco di Cortina per dirgli che da un lato mi dispiace. Io possa essere il primo testimone storico, sono tra i primi che si è occupato di questa cosa: quando si è lanciata l’idea del bob a Cortina, tutti sapevamo delle delicatezza della cosa. Ma diciamo la verità: tutti abbiamo detto proviamoci. Quindi Cortina non c’entra proprio nulla. Io sono molto solidale con loro, e mi sento responsabile del fatto che quella lì è stata una decisione collettiva”. Queste le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine all’evento ”Il Verde e il Blu Festival – Buone idee per il futuro del pianeta”, organizzato a Milano da BIP in collaborazione con Beulcke and Partners. “Io avrei un solo criterio: dove costa meno dove c’è meno impatto ambientale, a questo punto”, ha aggiunto Sala in relazione alle gare di bob, slittino e skeleton per Milano-Cortina 2026. E sull’appello di Zaia per redistribuire le gare: “Come si fa, sono tutti investimenti di privati. Per quanto riguarda Milano, è tutta roba realizzata da privati. Quindi cosa facciamo? Non rinunciamo agli investimenti privati. Questo è il momento di tener giù la testa e di andare avanti”.