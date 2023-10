Sci alpino, via libera dai funzionari FIS dopo controllo neve: la CdM parte il 28 ottobre da Solden

Si avvicina l’apertura della Coppa del Mondo di sci. Questa mattina sul ghiacciaio del Rettenbach sopra Solden, in Austria, è andato a buon fine il controllo della neve. I funzionari della FIS hanno dato il via libera e il prossimo 28 e 29 ottobre a Solden, con il gigante femminile e la discesa libera maschile, si può aprire la stagione invernale di Cdm. Per l’occasione verrà festeggiato il 30esimo anniversario dell’apertura della Coppa del Mondo a Solden e il segretario generale dell’Associazione austriaca di sci, Christian Scherer, attende le gare con gioia e fiducia: “L’apertura della Coppa del Mondo a Solden non ha solo una componente sportiva, ma è il primo segnale forte dell’inverno. Ha una grande importanza economica per l’industria dello sci, per il turismo invernale e quindi per l’Austria”.