Wta Monastir 2023: Rosatello nelle qualificazioni, parte contro una alternate

Camilla Rosatello al via nelle qualificazioni del torneo Wta di Monastir 2023. L’azzurra è ai nastri di partenza del torneo tunisino sul cemento e partirà contro un’avversaria non ancora resa nota, una alternate. In caso di successo, la nostra portacolori avanzerebbe al turno decisivo, in cui dovrà vedersela con una tra la numero 5 del tabellone cadetto, la francese Monnet, e la polacca Falkowska.