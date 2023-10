Boxe, Michael Magnesi avvisa Nike Theran: “A Roma subirai la prima sconfitta”

Si avvicina il ritorno sul ring di Michael ‘Lone Wolf’ Magnesi che sfiderà il colombiano Nike ‘La Promesa’ Theran (18 vittorie) il prossimo 27 ottobre. In palio c’è la cintura mondiale Silver Wbc dei pesi superpiuma detenuta dal 28enne pugile laziale dallo scorso marzo, quando si impose sull’argentino Ayrton Osmar Gimenez. L’incontro si disputerà su un ring allestito all’interno del centro tecnico federale della Federbocce, in via del Fiume bianco, in zona Eur. Il pugile griffato Le Cinéma Café carica: “Mi dispiace, ma verrà in Italia a incassare la prima sconfitta in carriera – le parole di Magnesi -. Ho appena cominciato la fase calda della preparazione facendo sparring con un pugile arrivato dalla Francia, sono carico e pronto a riconfermarmi campione, per poi puntare al titolo Gold. Sarebbe il coronamento di anni di fatica e sacrifici. Paura di Theran? No. È un avversario ottimo, imbattuto e da non sottovalutare, che cercherà di portare a casa il match. Però gli anticipo che non ci riuscirà. Mi dispiace per lui, ma non è all’altezza dei miei obiettivi. Senza contare che dalla mia avrò la carica di Roma, sarà bellissimo combattere nella Città eterna. Spero solo che il match sia pulito e non ci siano scorrettezze”.

Non tarda la replica del colombiano. “Magnesi è un pugile uguale a me, abbiamo la stessa voglia – dice Theran – e guardiamo allo stesso obiettivo, però sarò io ad alzare la cintura. Fisicamente e mentalmente sto bene, sono pronto a dare tutto in vista del 27 ottobre. Ringrazio Lone Wolf per l’opportunità di lottare contro di lui, ma resterà campione soltanto fino al giorno della sfida”. Sicurezza, quella del colombiano, accompagnata da un proverbio tanto suggestivo quanto eloquente: “Il cavallo si prepara per la guerra, Dio è colui che dà la vittoria”.