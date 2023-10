Nuoto, Coppa del Mondo Atene 2023: Ceccon secondo nei 200 dorso, nuovo primato personale

Thomas Ceccon trova altre risposte convincenti ad Atene, sede della seconda tappa di Coppa del mondo di nuoto. Il 22enne di Schio si piazza al secondo posto nei 200 dorso con il nuovo primato personale di 1’56″49 (57″08 al passaggio dei 100 metri) e sale sul podio nella quarta gara di fila del circuito mondiale. Si tratta della seconda prestazione italiana all time dietro al primatista Matteo Restivo (1’56″29). Superato in classifica anche Luca Mencarini (1’56″58) che gli era davanti la settimana scorsa. In gara, meglio di Ceccon ha fatto solo il sudafricano Pieter Coetze (1’56″32), mentre è terzo Roman Mityukov (1’57”16).

L’altro azzurro in gara ad Atene, Nicolò Martinenghi ha chiuso al quarto posto nella finale dei 100 rana. Il 24enne di Varese chiude con il tempo di 59”70, dopo aver virato ai 50 metri al terzo posto in 27”45. Vittoria per il cinese Qin Haiyang con 58”44. Alle sue spalle lo statunitense Nic Fink secondo in 59”28 e l’olandese Arno Kamminga terzo in 59”40.

200 dorso

1. Pieter Coetze (RSA) 1’56″32

2. Thomas Ceccon 1’56″49 pp

3. Roman Mityukov (SUI) 1’57″16

100 rana

1. Qin Haiyang (Chn) 58”44

2. Nic Fink (Usa) 59″28

3. Arno Kamminga (Ned) 59″40

4. Nicolò Martinenghi 59″70