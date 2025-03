Dura appena mezz’ora la sfida del terzo turno del Wta 1000 di Miami 2025 tra Jasmine Paolini e Ons Jabeur. La tennista tunisina, infatti, ha dovuto abbandonare anticipatamente la partita a causa di un infortunio al ginocchio che l’ha costretta al ritiro al termine del settimo gioco. Davvero un peccato, perché fino a quel momento c’erano tutte le premesse per assistere a un match di altissimo livello tra la numero 7 del ranking e l’attuale numero 30 ma ex numero 2. Sorride, quindi, Paolini che per la prima volta in carriera accede agli ottavi di finale del Wta di Miami, dove affronterà la vincente della sfida tra la wild card Hailey Baptiste e Naomi Osaka.

Wta Miami 2025, la cronaca del match tra Paolini e Jabeur

Come detto, nei pochi game giocati il livello è stato davvero molto alto. Jabeur parte fortissimo e riesce subito a mettere in difficoltà Paolini, che però risponde alla grande con un ottimo recupero ad annullare la palla break, per poi chiudere il game ai vantaggi. Nel primo turno in risposta, l’azzurra trova un’ottima profondità con il dritto costringendo alla lunga Jabeur a cedere il servizio, confermando il vantaggio sul 3-0. L’avversaria non si dà per vinta e conquista un’altra palla break nel quinto gioco, ma la prima dà una mano a Jasmine (4-1). A questo punto, Jabeur riceve un primo bendaggio al ginocchio sinistro.

Ons comunque torna in campo e non sembra aver perso la verve, spingendo forte e piegando, stavolta sì, la resistenza di Paolini. Jasmine, infatti, cede il servizio con un rovescio che termine troppo lungo. 4-3 e partita riaperta, ma a quel punto Jabeur crolla in campo lamentando un forte doloro al ginocchio. Con un bel gesto di sportività, l’azzurra aiuta l’avversaria a tornare a sedersi in panchina. Nuovo intervento del medico ma le condizioni non migliorano e la partita si chiude tra le lacrime della classe 1994.