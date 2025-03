Johannes Lamparter trionfa nell’ultima prova di Coppa del Mondo di combinata nordica. Sulle nevi di Lahti, in Finlandia, l’austriaco ha la meglio nella seconda Gundersen della tappa conclusiva della stagione, dopo aver trovato il successo anche nella prima gara. Il tirolese ha ottenuto la testa della classifica con il salto, per poi involarsi verso il trionfo con 23’09”00. Alle sue spalle, c’è il tedesco Julian Schmid, in ritardo di 21”, mentre il francese Laurent Muhlethaler completa il podio a 35”7.

Tra gli italiani, il miglior piazzamento è quello di Raffaele Buzzi, che conclude la gara in 31esima posizione a 3’07”3, dopo aver recuperato cinque posti. Aaron Kostner è invece 35esimo al traguardo a 3’43. Seguono Alessandro Pittin 47esimo, Iacopo Bortolas 53esimo e Domenico Mariotti 56esimo. La Coppa del Mondo si chiude con il trionfo di Vinzenz Geiger nella classifica generale, che conclude la stagione davanti a Jarl Magnus Riiber pronto al ritiro e a Lamparter.

LAMPARTER Johannes 23:09.0 SCHMID Julian 23:30.2 MUHLETHALER Laurent 23:44.7 HEROLA Ilkka 23:53.7 REHRL Franz-Josef +1:05.8 WEBER Terence 24:21.3 RYDZEK Johannes 24:22.8 GREIDERER Lukas 24:23.1 THANNHEIMER Wendelin 24:23.4 ILVES Kristjan 24:23.5

SALTO CON GLI SCI: LANISEK VINCE A LATHI

Anze Lanisek la spunta nella penultima prova di Coppa del Mondo di salto con gli sci. Lo sloveno firma due ottimi salti, con il primo leggermente migliore del secondo e conclude davanti a tutti con 276.9 punti. Alle sue spalle c’è l’austriaco Stefan Kraft, all’inseguimento con 270.8. Infine, chiude il podio il polacco Pawel Wasek a quota 263.9 punti. Il leader della generale Daniel Tschofenig chiude 7° e guadagna tanti punti nei confronti del rivale Jan Hoerl 15°.