Come Valentino Rossi e Marc Marquez, è pazzesco! Possibile futuro nuovamente in MotoGP, i tifosi sono in estasi dopo la notizia clamorosa

Marc Marquez si candida a grande protagonista del Motomondiale del 2025. Il classe ’93 potrebbe tornare alla vittoria dopo sei anni dall’ultima volta e dopo ben dodici dalla prima, stabilendo in entrambi i casi un doppio record che mai prima si era visto a questi livelli. Inoltre sarebbe il suo settimo trionfo di sempre. In molti sono pronti a scommettere sul ritorno vincente dello spagnolo, un traguardo che avrebbe del clamoroso e segnerebbe la grandezza di Marquez.

Tra i migliori di sempre della disciplina al pari di Valentino Rossi, al quale, contende proprio alcuni di questi record citati sopra. I due si sono dati battaglia a lungo nel decennio scorso e rappresentano dei big assoluti. Se “The Doctor 46” si è ormai ritirato da qualche tempo dalla MotoGP, per Marquez va diversamente dopo il suo passaggio alla Ducati. E la stessa cosa potrebbe riaccadere con un altro protagonista del mondo delle due ruote.

Cambia tutto: rieccolo in MotoGP, la situazione

Pedro Acosta, infatti, può lasciare KTM entro un paio di anni, quando scadrà il suo contratto. L’annuncio nelle ultime ore è arrivato direttamente dal numero 1 di KTM Pit Beirer, il quale ha descritto il giovane pilota spagnolo come lo Schumacher delle due ruote e che presto arriverà al top. Ma se non riuscisse a vincere con il team, è chiaro che il suo futuro sarà altrove dopo il 2026.

Questo può suggerire che il classe 2004 possa rimarcare le orme di Marquez e magari trasferirsi un giorno in Ducati. Ne ha parlato l’ex direttore sportivo del team Honda LCR Oscar Haro, ospite sul canale YouTube di Victor Abad, parlando apertamente di una trattativa già esistente tra Acosta e la VR46. “So che si sentono, ne parlano, per correre insieme già a partire dal prossimo anno” è la rivelazione da parte del dirigente. “KTM sta pagando diverse difficoltà economiche e penso che alla lunga un pilota così talentuoso deciderà di andare via. Il team ha anche annullato una sessione a Jerez dopo che aveva già prenotato il circuito”.

Da segnalare come queste voci potrebbero trovare veridicità nel “like” messo su Instagram dallo stesso Acosta ad un commento che gli suggeriva di andare in VR46 nel 2026 per correre con una Ducati. Per quanto riguarda i contratti ad oggi esistenti nel team c’è quello di Franco Morbidelli con scadenza nel 2025 ma dopo aver cominciato alla grande l’annata non è affatto scontato il suo addio. Quindi non sarà automatica l’uscita dell’italiano a favore dello spagnolo. Nel 2026, invece, scadrà l’accordo con Fabio Di Giannantonio.