Giorgi-Kanepi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Camila Giorgi sfiderà Kaia Kanepi nel primo turno del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. L’azzurra parte con i favori del pronostico in questo match che la vedrà opposta alla veterana tennista estone. Camila è reduce da un secondo turno ad Indian Wells, dove ha superato Arantxa Rus prima di arrendersi in rimonta a Jessica Pegula, mentre la Kanepi viene da ben quattro sconfitte consecutive nell’ultimo mese e mezzo. Torneo che può rappresentare una buona occasione per Camila di mettere ulteriori punti in cascina e proseguire la sua risalita nel ranking iniziata in questa prima fase di 2023.

Giorgi e Kanepi scenderanno in campo questa sera, martedì 21 marzo, come 3°match dalle 16:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista estone con una diretta testuale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.