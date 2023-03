Wta Miami 2023, cadono teste di serie: eliminate Jabeur, Garcia e Sakkari

Giornata di sorprese ed eliminazioni eccellenti al WTA 1000 di Miami 2023, con diverse delle prime teste di serie che hanno abbandonato il torneo in queste ore. La prima in ordine cronologico è stata Maria Sakkari, che è stata battuta dalla canadese Bianca Andreescu con il punteggio di 5-7 6-3 6-4. Una rimonta importante quella della canadese, che su questi campi vanta la finale raggiunta nel 2021. Al prossimo turno Andreescu se la vedrà con Kenin, che ha superato Kalinina in due set senza particolari difficoltà. Niente da fare anche per Caroline Garcia, numero 5 del tabellone: la francese è stata sconfitta, per la seconda settimana consecutiva, dalla rumena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2 6-3. Un risultato netto che non lascia spazio a recriminazioni, con Cirstea che ha vinto con pieno merito e adesso giocherà un terzo turno abbordabile contro la qualificata Muchova (6-4 6-2 a Zhu).

Vittima eccellente è anche Ons Jabeur, che quest’oggi si è arresa alla russa Gracheva con il punteggio di 6-2 6-2 che non ammette alcuna replica. Probabilmente anche problemi fisici per le tunisina, che nel secondo set ha chiamato l’intervento dei medici. Gracheva ora vede aprirsi il tabellone, visto che al prossimo turno affronterà una tra Andreeva e Frech. Chi invece rispetta il pronostico e mette in campo una prestazione convincente è Petra Kvitova. La ceca, numero 15 del tabellone, ha sconfitto la connazionale Noskova con un netto 6-3 6-0 e ora se la vedrà con Vekic, che ha battuto Brengle in rimonta al terzo set.