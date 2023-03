Miami Open 2023, un sabato con l’Italtennis protagonista: Berrettini & co puntano la seconda settimana

Si tinge d’azzurro il Miami Open, che in queste sabato di fine marzo vedrà impegnati ben quattro azzurri che provano a conquistare la seconda settimana del torneo in corso di svolgimento in Florida. Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego proveranno a raggiungere Jannik Sinner al terzo turno del tabellone maschile, mentre per Martina Trevisan ci sono già in palio gli ottavi di finale dell’evento femminile.

In particolar modo sarà da tenere d’occhio il “Court 1” del complesso situato a Miami Gardens, dove saranno impegnati uno dopo l’altro i tre nostri rappresentanti del tennis maschile. Ad aprire le danze sarà Lorenzo Musetti, impegnato in una sfida abbastanza complessa contro Jiri Lehecka. I due arrivano a questa sfida in modo completamente opposto: l’azzurro – come sappiamo – non sta vivendo un bel periodo sul piano dei risultati, mentre il ceco classe ’01 ha certamente iniziato il suo 2023 con il piglio giusto. Il classe ’01 può contare già sui quarti di finale raggiunti agli Australian Open e la semifinale a Doha, battendo giocatrici del calibro di Auger-Aliassime, Norrie e Rublev tra gli altri. C’è un precedente, risalente al torneo di Rotterdam dello scorso anno, con Lehecka che uscì vincitore da un incontro molto latto per 7-5 al terzo.

A seguire toccherà ad un Matteo Berrettini che a Miami spera di ritrovare quella fiducia che di certo nelle ultime settimane è venuta a mancare. A Phoenix l’ex numero uno d’Italia non è riuscito nell’intento di aggiudicarsi la competizione, ma quantomeno ha messo nelle gambe qualche match ed è un aspetto decisamente di prim’ordine per un tennista che negli ultimi mesi di partite ne ha disputate poche. Il Berrettini che tutti abbiamo conosciuto negli ultimi quattro anni partirebbe con tutti i favori del pronostico contro Mackenzie McDonald, ma senza dubbio in questo momento la partita si prospetta più aperta. Lo statunitense ha iniziato bene la stagione e su questi campi è sempre un osso duro, anche perché Matteo storicamente a Miami non ha mai avuto molta fortuna.

E infine ci sarà Lorenzo Sonego, che sulla carta è l’unico a partire dei tre con un ranking più basso del suo avversario, ma in realtà potrebbe anche essere l’azzurro con più chances di passaggio del turno. L’allievo di Gipo Arbino ha fornito una buona prestazione contro Thiem all’esordio e in generale in questi primi mesi di 2023. Rispetto al passato magari ha avuto qualche sorteggio più sfortunato del solito che non gli ha permesso di risalire con prepotenza il ranking, ma qui a Miami l’occasione c’è. Daniel Evans infatti è reduce da cinque sconfitte consecutive e in un solo una di queste è riuscito a vincere un set. Lorenzo può e deve puntare al terzo turno contro – presumibilmente – Tiafoe.

In contemporanea scenderà in campo anche Martina Trevisan, che proverà a conquistare un posto negli ottavi di finale. La notizia positiva di queste due ultime settimane negli Usa è che si è vista una Martina sicuramente più sicura e in palla rispetto a quella ammirata dagli Australian Open ai tornei in Medio Oriente. In queste settimane antecedenti ai tornei di maggio per la toscana sarà importante mettere in cascina punti ma soprattutto fiducia in vista della stagione sul rosso che può senz’altro vederla protagonista. Pur avendo dato delle buone indicazioni contro Hibino, la numero uno italiana sul veloce outdoor parte comunque leggermente sfavorite contro Claire Liu, n°55 del ranking e giocatrice più a suo agio su questa superficie.