Basket, Eurolega. Olimpia Milano-Bayern Monaco 99-74, Messina: “Shields confortante, cose belle da Tonut”

Ettore Messina ha parlato nel post-partita di Olimpia Milano-Bayern Monaco 99-74, match valido per il trentesimo turno dell’Eurolega 2022/2023. L’EA7 Emporio Armani ha conquistato un successo fondamentale, che consente di sperare ancora in una qualificazione ai playoff che avrebbe del clamoroso vista la situazione fino a poche settimane fa. “Sono contento, abbiamo giocato bene e nessuno ha giocato troppo – ha spiegato Messina in sala stampa – Questa era la nona partita del mese di marzo, dobbiamo pensare una partita alla volta e sperare di non avere problemi di stanchezza o problemi fisici.”

A livello di singoli, Messina loda il ritorno di Shields ad alti livelli: “E’ stato confortante vederlo giocare così, vicino al livello del giocatore che è. Alcuni minuti sono stati da vero Shevon, ma anche Tonut che ha fatto vedere cose molto buone. Ogni giorno fa cose in più, sta tornando quello che due anni fa faceva la differenza a Venezia.”

