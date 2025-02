Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Merida 2025 e del Wta 250 di Austin 2025, tornei in programma dal 24 febbraio al 2 marzo. Il circuito Wta fa tappa in Nord America alla vigilia del Sunshine Double. L’evento più prestigioso va in scena in Messico, dove la statunitense Emma Navarro guida il seeding, seguita dalla spagnola Paula Badosa. In Texas, invece, la stella sarà Jessica Pegula. Assente invece Madison Keys, attesa ai nastri di partenza ma costretta a cancellarsi dopo il trionfo di Melbourne e l’accesso in top 10. Il regolamento prevede infatti che i tornei Wta 250 possano avere al via non più di una giocatrice tra le prime 10. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA MERIDA – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 8.086

SECONDO TURNO – € 12.019

QUARTI DI FINALE – € 22.085

SEMIFINALE – € 46.731

FINALISTA – € 79.995

VINCITRICE – € 129.592

WTA MERIDA – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti

WTA AUSTIN – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 2.073

SECONDO TURNO – € 2.897

QUARTI DI FINALE – € 4.739

SEMIFINALE – € 8.327

FINALISTA – € 14.939

VINCITRICE – € 25.821

WTA AUSTIN – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

ENTRY LIST WTA MERIDA

1 Emma Navarro (USA)

2 Paula Badosa (ESP)

3 Beatriz Haddad Maia (BRA)

4 Donna Vekic (CRO)

5 Marta Kostyuk (UKR)

6 Magdalena Frech (POL)

7 Maria Sakkari (GRE)

8 Magda Linette (POL)

Marie Bouzkova (CZE)

Rebecca Sramkova (SVK)

Lulu Sun (NZL)

Anhelina Kalinina (UKR)

Elina Avanesyan (ARM)

Viktoria Kudermetova (RUS)

Camila Osorio (COL)

Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Polina Kudermetova (RUS)

ENTRY LIST WTA AUSTIN

(6) Jessica Pegula, United States

(46) Peyton Stearns, United States

(50-SR) Zhu Lin, China

(52) McCartney Kessler, United States

(54) Yuan Yue, China

(60) Moyuka Uchijima, Japan

(62) Katie Volynets, United States

(66) Lucia Bronzetti, Italy

(67) Suzan Lamens, Netherlands

(68) Kamilla Rakhimova

(69) Varvara Gracheva, France

(70) Sorana Cirstea, Romania

(71) Wang Yafan, China

(71-SR) Caty McNally, United States

(73) Tatjana Maria, Germany

(77) Bernarda Pera, United States

(80) Laura Siegemund, Germany

(81) Caroline Dolehide, United States

(82) Taylor Townsend, United States

(83) Anna Blinkova

(85) Ann Li, United States

(114) Ajla Tomljanovic,^ Australia

(249) Elizabeth Mandlik,^ United States

(550) Malaika Rapolu,^* United States

ALTERNATES

Arantxa Rus

Greet Minnen

Jodie Burrage