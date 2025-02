Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Acapulco 2025, dell’Atp 500 di Dubai 2025 e dell’Atp 250 di Santiago 2025, tornei in programma dal 24 febbraio al 2 marzo. L’evento più prestigioso è quello di scena sul cemento in Messico, dove figurano ben quattro top 10. A guidare il seeding è Alexander Zverev, mentre gli azzurri al via sono Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Hanno invece scelto il cemento del Medio Oriente Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, protagonisti del torneo che vede come prima testa di serie Daniil Medvedev. L’argentino Francisco Cerundolo sarà infine la prima forza del seeding sulla terra rossa in Sudamerica, dove il solo italiano ai nastri di partenza risponde al nome di Luciano Darderi. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

ATP ACAPULCO – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 19.327

SECONDO TURNO – € 36.239

QUARTI DI FINALE – € 67.887

SEMIFINALE – € 132.884

FINALISTA – € 249.340

VINCITORE – € 463.423

ATP ACAPULCO – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

QUARTI DI FINALE – 100 punti

SEMIFINALI – 200 punti

FINALISTA – 330 punti

VINCITORE – 500 punti

ATP DUBAI – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 24.118

SECONDO TURNO – € 45.228

QUARTI DI FINALE – € 84.725

SEMIFINALE – € 165.839

FINALISTA – € 311.180

VINCITORE – € 578.393

ATP DUBAI – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

QUARTI DI FINALE – 100 punti

SEMIFINALI – 200 punti

FINALISTA – 330 punti

VINCITORE – 500 punti

ATP SANTIAGO – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 6.992

SECONDO TURNO – € 11.439

QUARTI DI FINALE – € 19.701

SEMIFINALE – € 34.006

FINALISTA – € 57.842

VINCITORE – € 99.156

ATP SANTIAGO – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti

ENTRY LIST ATP ACAPULCO

1 Alexander Zverev 2

2 Taylor Fritz 4

3 Casper Ruud 5

4 Tommy Paul 9

5 Holger Rune 12

6 Ben Shelton 14

7 Lorenzo Musetti 17

8 Frances Tiafoe 18

Hubert Hurkacz 21

Sebastian Korda 22

Tomas Machac 25

Flavio Cobolli 34

Alex Michelsen 36

Matteo Arnaldi 40

Brandon Nakashima 41

Marcos Giron 43

Jakub Mensik 48

Roberto Carballes Baena 51

Denis Shapovalov 53

Miomir Kecmanovic 55

David Goffin 56

Alexandre Muller 57

Reilly Opelka 33 (PR)

ALTERNATES

1 Alejandro Davidovich Fokina 59

2 Arthur Rinderknech 61



ENTRY LIST ATP DUBAI

1 Daniil Medvedev 7

2 Alex de Minaur 8

3 Andrey Rublev 10

4 Grigor Dimitrov 11

5 Stefanos Tsitsipas 13

6 Ugo Humbert 15

7 Jack Draper 16

8 Arthur Fils 19

Karen Khachanov 20

Felix Auger-Aliassime 23

Jiri Lehecka 24

Alexei Popyrin 26

Jordan Thompson 28

Giovanni Mpetshi Perricard 30

Gael Monfils 32

Matteo Berrettini 33

Lorenzo Sonego 35

Nuno Borges 37

Alexander Bublik 39

Jan-Lennard Struff 45

Tallon Griekspoor 46

Zhizhen Zhang 50

Marin Cilic 21 (PR)

ALTERNATES

1 Roberto Bautista Agut 52

ENTRY LIST ATP SANTIAGO

1 Alejandro Tabilo 27

2 Francisco Cerundolo 29

3 Sebastian Baez 31

4 Nicolas Jarry 38

5 Tomas Martin Etcheverry 42

6 Pedro Martinez 44

7 Luciano Darderi 47

8 Mariano Navone 49

Jaume Munar 64

Corentin Moutet 65

Facundo Diaz Acosta 69

Alexander Shevchenko 75

Thiago Seyboth Wild 76

Hugo Gaston 82

Francisco Comesana 86

Damir Dzumhur 88

Fabio Fognini 89

Francesco Passaro 90

ALTERNATES

1 Yannick Hanfmann 92

2 Camilo Ugo Carabelli 93

3 Federico Coria 95