Dopo il ko contro il Torino, per il Milan e Sergio Conceicao si è arrivati al punto di non ritorno: la società ha scelto il nuovo tecnico

L’addio è già deciso e tornare indietro sarebbe clamoroso. Il Milan e Sergio Conceicao sono ormai destinati a separarsi a fine stagione, salvo sorprendenti ribaltoni.

Il portoghese ha fallito nella sua missione: nonostante l’inizio ottimo con la vittoria della Supercoppa, non è riuscito a far svoltare la stagione rossonera. Fuori dalla Champions, il Milan vede sempre più lontano il quarto posto, utile a giocare la prossima edizione della competizione più importante d’Europa per club.

Un fallimento su tutta la linea che sta arrivando nonostante un mercato invernale che ha portato forze fresche alla rosa: Gimenez, su tutti, ma anche Walker e Joao Felix, non sono certo acquisti di basso spessore, anche se solo il messicano ha iniziato con il piede giusto la sua avventura italiana. Il ko contro il Torino, arrivato dopo l’eliminazione in Champions, ha fatto aumentare le discussioni intorno al nome di Conceicao. Legato da un contratto fino al 2026, il portoghese – ad oggi – non resterà alla guida del Milan anche il prossimo anno.

Per cambiare il destino servirebbe soltanto un finale di stagione da primato e riprendersi il quarto posto in classifica.

Il Milan riparte senza Conceicao: le scelte per il nuovo allenatore

Solo la Champions salverebbe Conceicao da un esonero che, ad oggi, appare quasi scontato. Dopo la trasferta di Torino c’è stato un vertice tra tecnico e società: i dirigenti hanno ribadito al tecnico fiducia nell’immediato, ma anche chiarito che senza qualificazione in Champions le strade si separeranno. Ma chi potrà essere l’eventuale nuovo allenatore del Milan?

Una domanda a cui rispondere ora è davvero complicato, anche se qualche nome circola. Quello di Conte è una suggestione legata anche al suo possibile addio al Napoli, con un intreccio con l’Inter e la corsa scudetto che è suggestivo. Oltre al tecnico salentino, altro nome è quello di Sarri che può tornare in auge dopo essere stato vicino ai rossoneri in passato. Occhio anche a qualche candidatura dall’estero: Roberto De Zerbi è un profilo che farebbe piacere a RedBird, così come Terzic.

Conceicao però si può giocare ancora la sua ultima possibilità: c’è la qualificazione Champions da conquistare, servirebbe un filotto di vittorie per salire al quarto posto e tenersi la panchina del Milan.