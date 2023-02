Basket, Serie A2 2022/2023: Forlì vince il match di alta classifica con Baltur Cento, Pistoia cade contro Chiusi

Nella giornata di oggi si sono giocati i match del Gruppo verde e del Gruppo rosso di Serie A2 2022/2023 di basket.

Per quanto riguarda il Gruppo rosso Cividale batte Ferrara 71-65 fermando la serie negativa di tre sconfitte in fila. Udine vince in casa contro Ravenna 73-62 consolidando il 4° posto a due vittorie di distanza da Baltur Cento, sconfitta da Forlì che è sempre più capolista con 18 vittorie e 4 sconfitte, e con due vittorie di margine su Cividale. Nelle zone alte della classifica perde anche Pistoia che cade in casa di Chiusi 79-62 interrompendo una striscia di quattro vittorie consecutive. Rimini batte Chieti 76-57 vincendo la seconda partita in fila. Chieti resta in fondo alla classifica con soli 6 successi in 22 giornate. Cade anche Bologna che in casa deve cedere a Mantova 77-73. La squadra emiliana viene agganciata da Rimini e vede avvicinarsi le San Severo, che ha battuto Nardo in casa 78-74.

Per quanto riguarda il Gruppo verde JuVi Cremona batte Trapani 85-69 e si avvicina alla zona playoff occupata proprio dalla squadra siciliana. Treviglio perde contro Piacenza mettendo fine ad una striscia di tre vittorie consecutive e fallendo l’aggancio in vetta a Cremona, che ha battuto in trasferta il fanalino di coda Monferrato 67-59, e Cantù. Piacenza consolida il piazzamento in zona playoff.