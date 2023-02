Wta Merida 2023: Giorgi batte Siniakova in due set e vola in finale

Si sono giocate le semifinali del Wta di Merida 2023. Camila Giorgi continua il suo ottimo torneo, ancora nessun set perso dalla tennista italiana numero 68 al mondo, e batte in due set, 7-5 7-6(2), la testa di serie numero 4 Siniakova. Partita combattuto con Giorgi che ha strappato il servizio all’avversaria sul 6-5 a favore della ceca nel secondo set rifugiandosi nel tie break poi vinto 7 punti a 2. Giorgi in finale incontrerà Peterson, numero 140 del ranking Wta, che ha battuto in tre set, 6-2 6-7(4) 6-4, McNally. L’ultimo atto del torneo sarà una sfida tra due tenniste che non partivano come teste di serie del tabellone. Giorgi è riuscita a eliminarne tre, prima Sherif, numero 6 del seeding, poi Stephens, numero 2 e stanotte la numero 4 Siniakova.