Nba 2022/2023: Boston vince in casa di Philadelphia, Morant batte Jokic

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio si sono giocate sette partite di Nba 2022/2023. I Toronto Raptors passano in casa dei Detroit Pistons 95-91. Match dal basso punteggio in cui domina Siakam con 29 punti 8 rimbalzi e 5 assist. Settima vittoria nelle ultime otto per i ragazzi di Nick Nurse. Boston e Memphis vincono i due big match della serata rispettivamente contro Philadelphia e Denver. I Celtics vincono in casa dei 76ers 110-107 grazie a una tripla di Tatum a 4 secondi dalla fine, 18 punti 13 rimbalzi e 6 assist per il numero 0 di Boston. Non basta a Philadelphia la doppia doppia di Embiid, che a tempo scaduto aveva segnato la tripla del 110-110 dalla sua metà campo, da 41 punti e 12 rimbalzi per evitare la sconfitta. I Grizzlies battono i Nuggets in casa 112-94. Ja Morant guida i suoi con 23 punti 7 rimbalzi e 4 assist. Ottima prestazione di squadra di Memphis che manda sei giocatori in doppia cifra. Meno in palla il due volte Mvp Jokic con 15 punti 13 rimbalzi e 3 assist. Nelle altre partite della serata i Charlotte Hornets battono i Miami Heat 108-103 mandando sei giocatori in doppia cifra. Mark Williams sfiora la doppia doppia da 20+20 mettendo a segno 18 punti e 20 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 61 punti combinati da Herro e Butler. Quarto successo in fila per gli Hornets che stanno provando a risollevarsi dopo un inizio di stagione segnato dagli infortuni. Orlando manca l’aggancio in classifica ad Indiana perdendo in casa proprio contro i Pacers 121-108. Haliburton, 15 punti e 14 assist, e Turner, 24 punti e 8 rimbalzi, trascinano la squadra di Indianapolis al successo. Non bastano ai Magic i 19 punti e 6 rimbalzi di Paolo Banchero. Continua l’ottimo periodo di forma dei New York Knicks che battono al Madison Squadre Garden i New Orleans Pelicans 128-106. Randle trascina i suoi con 28 punti 7 rimbalzi e 5 assist. Pelicans sempre più in caduta libera dopo l’infortunio di Williamson. Gli Utah Jazz battono i San Antonio Spurs 118-102 trascinati dal solito Markannen che mette a segno 27 punti 4 rimbalzi e 2 assist. Buona prova di Fontecchio che segna 11 punti in 13 minuti. Sedicesima sconfitta in fila per gli Spurs che sono sempre più in crisi.