Fiorenzuola-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorenzuola-Cesena, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa non vincono dal 22 gennaio contro la Lucchese e, dopo una serie di pareggi e sconfitte, sperano di tornare a conquistare i tre punti contro un avversario di livello. I bianconeri, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta nello scontro diretto con la Reggiana ed hanno bisogno di reagire immediatamente per restare in scia agli emiliani La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

