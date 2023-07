F1 GP Belgio, Verstappen: “Con le intermedie volavamo. Bene così”

“Sapevamo di essere veloci e si vedeva, appena messe le intermedie volavamo, quindi è andata bene così”. Lo ha detto il pilota Red Bull, Max Verstappen dopo la vittoria nella Sprint Race sul circuito di Spa nel GP del Belgio. “Ci sono stati piccoli problemi, cercavamo di ribilanciare i freni, ma era tutto sotto controllo – ha aggiunto l’olandese della Red Bull, che in quello che è un circuito per lui di casa ha già vinto nel 2021 e nel 2022 -. Domani dovrò superare un po’ di macchine, il più grosso rischio sarà in curva 1 e curva 2. Sono sempre situazioni insidiose ma se restiamo fuori dai guai penso che la gara sarà buona”.