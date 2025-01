Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Linz 2025 e del Wta 250 di Singapore 2025, tornei in programma dal 27 gennaio al 2 febbraio. Dopo la trasferta australiana, il circuito Wta fa tappa in due diversi contenti: in Europa andrà in scena il torneo di Linz, in Austria, mentre in Asia prenderà il via il torneo di Singapore. In campo due azzurre, entrambe a Linz, vale a dire Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA LINZ – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 8.086

SECONDO TURNO – € 12.019

QUARTI DI FINALE – € 22.085

SEMIFINALE – € 46.731

FINALISTA – € 79.995

VINCITRICE – € 129.592

WTA LINZ – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti

WTA SINGAPORE – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 2.073

SECONDO TURNO – € 2.897

QUARTI DI FINALE – € 4.739

SEMIFINALE – € 8.327

FINALISTA – € 14.939

VINCITRICE – € 25.821

WTA SINGAPORE – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

ENTRY LIST WTA LINZ

(WC) Karolina Muchova

Elina Svitolina 23

Ekaterina Alexandrova 28

Maria Sakkari 32

Dayana Yastremska 33

Anastasia Potapova 35

Marketa Vondrousova 39

Lulu Sun 40

Elina Avanesyan 43

Katerina Siniakova 45

Rebecca Sramkova 46

Peyton Stearns 47

Clara Tauson 50

Olga Danilovic 51

Elisabetta Cocciaretto 52

Viktoriya Tomova 53

Jessica Bouzas Maneiro 54

Belinda Bencic 15 (SR)

ALTERNATES

1 Anhelina Kalinina 55

2 Mayar Sherif 65

3 Sorana Cirstea 69

4 Veronika Kudermetova 75

5 Lucia Bronzetti 73

ENTRY LIST WTA SINGAPORE

1 Anna Kalinskaya 14

2 Elise Mertens 34

3 Xinyu Wang 37

4 Emma Raducanu 56

5 Camila Osorio 59

6 Yafan Wang 61

7 Moyuka Uchijima 62

8 Taylor Townsend 68

Bernarda Pera 71

Renata Zarazua 75

Caroline Dolehide 78

Alycia Parks 82

Erika Andreeva 83

Sonay Kartal 84

Tatjana Maria 86

Hailey Baptiste 92

Ann Li 96

Olivia Gadecki 97

Xiyu Wang 98

Yuliia Starodubtseva 101

Rebecca Marino 102