Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Montpellier 2025, torneo in programma sul cemento indoor in Francia dal 27 gennaio al 2 febbraio. Il russo Andrey Rublev ha ricevuto una wild card dell’ultimo momento e guida il seeding dell’evento, seguito dall’americano Sebastian Korda e dal canadese Felix Auger-Aliassime. Presente l’azzurro Flavio Cobolli, così come il campione uscente Alexander Bublik. In virtù dei numerosi ritiri, inoltre, è entrato in tabellone anche Mattia Bellucci. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI (IN DOLLARI)

PRIMO TURNO – $ 7.295

SECONDO TURNO – $ 11.935

QUARTI DI FINALE – $ 20.555

SEMIFINALE – $ 35.480

FINALISTA – $ 60.350

VINCITORE – $ 103.455

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 7.046

SECONDO TURNO – € 11.528

QUARTI DI FINALE – € 19.853

SEMIFINALE – € 34.269

FINALISTA – € 58.289

VINCITORE – € 99.923

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti

ALBO D’ORO

2024 Aleksandr Bublik b. Borna Ćorić 5–7, 6–2, 6–3

2023 Jannik Sinner b. Maxime Cressy 7–6(3), 6–3

2022 Aleksandr Bublik b. Alexander Zverev 6–4, 6–3

2021 David Goffin b. Roberto Bautista Agut 5–7, 6–4, 6–2

2020 Gaël Monfils b. Vasek Pospisil 7–5, 6–3

2019 Jo-Wilfried Tsonga b. Pierre-Hugues Herbert 6–4, 6–2

2018 Lucas Pouille b. Richard Gasquet 7–6(2), 6–4

2017 Alexander Zverev b. Richard Gasquet 7–6(4), 6–3

2016 Richard Gasquet b. Paul-Henri Mathieu 7–5, 6–4

2015 Richard Gasquet b. Jerzy Janowicz 3–0 rit.

2014 Gaël Monfils b. Richard Gasquet 6–4, 6–4

2013 Richard Gasquet b. Benoît Paire 6–2, 6–3

2012 Tomáš Berdych b. Gaël Monfils 6–2, 4–6, 6–3

2011 Non disputato

2010 Gaël Monfils b. Ivan Ljubičić 6–2, 5–7, 6–1

2009 Ivan Ljubičić b. Michaël Llodra 7–5, 6–3

2008 Robin Söderling b. Julien Benneteau 6–3, 6(5)–7, 6–1

2007 Sébastien Grosjean b. Marc Gicquel 7–6(5), 6–4

2006 Richard Gasquet b. Marc Gicquel 6–3, 6–1

2005 Andy Roddick b. Gaël Monfils 6–3, 6–2

2004 Robin Söderling b. Xavier Malisse 6–2, 3–6, 6–4

2003 Rainer Schüttler b. Arnaud Clément 7–5, 6–3

2002 Paul-Henri Mathieu b. Gustavo Kuerten 4–6, 6–3, 6–1

2001 Ivan Ljubičić b. Younes El Aynaoui 6–3, 6–2

2000 Arnaud Clément b. Patrick Rafter 7–6(2), 7–6(5)

1999 Nicolás Lapentti b. Lleyton Hewitt 6–3, 6–2

1998 Àlex Corretja b. Tommy Haas 2–6, 7–6(6), 6–1

1997 Fabrice Santoro b. Tommy Haas 6–4, 6–4

1996 Evgenij Kafel’nikov b. Arnaud Boetsch 7–5, 6–3

1995 Wayne Ferreira b. Pete Sampras 7–6(2), 5–7, 6–3

1994 Marc Rosset b. Jim Courier 6–4, 7–6(2)

1993 Pete Sampras b. Cédric Pioline 7–6(5), 1–6, 7–5

1992 Pete Sampras b. Cédric Pioline 6–4, 6–2

1991 Pete Sampras b. Olivier Delaître 6–1, 6–1

1990 Marc Rosset b. Mats Wilander 6–3, 6–2

1989 John McEnroe b. Jakob Hlasek 6–3, 7–6

1988 Yahiya Doumbia b. Todd Nelson 6–4, 3–6, 6–3

1987 Yannick Noah b. Joakim Nyström 6–4, 7–5