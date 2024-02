Wta Linz 2024, programma e ordine di gioco quarti di finale venerdì 2 febbraio

Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 2 febbraio per il torneo Wta 500 di Linz, in Austria. Si decidono le semifinaliste sul cemento indoor della città austriaca, con Donna Vekic che aprirà le danze odierne contro Burel. Spazio poi a Potapova, che ha eliminato l’azzurra Cocciaretto poche ore fa: per lei c’è la seconda testa di serie Alexandrova. Una tra Ostapenko e Tauson se la vedrà con Burrage, mentre a chiudere il programma dei quarti di finale ci sarà la sfida tra Mertens e Pavlyuchenkova.

Il programma di venerdì 2 febbraio

A partire dalle 13:00

Burel vs (3) Vekic

Potapova vs (2) Alexandrova

(1) Ostapenko/Tauson vs Burrage

(4) Mertens vs Pavlyuchenkova